Lite Mieli-Santoro a La7 Dimmi come faresti la caccia ad Hamas Dovrei spiegarlo io quando Israele ha i più grandi servizi segreti del mondo?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Scontro concitato a Piazzapulita (La7) tra i giornalisti Paoloe Michele, candidato alle europeecapolista di Pace Terra Dignità nella circoscrizione Sud, sui massacri israeliani a Gaza. Casus belli è l’editoriale disul Corriere della Sera, dove attacca il procuratore capo Karim Ahmad Khan che ha richiesto un mandato d’arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e per i 3 capi di(“Decisione sconvolgente – scrive– innanzitutto perché al momento non esiste uno Stato palestinese su cui Khan possa esercitare giurisdizione”). L’editorialista, che definisce “ipocrita” l’equiparazione tra i tre leader die il premier israeliano, spiega che Netanyahu dovrebbe dichiararsi disponibile “a subire il processo minacciato dalla Corte dell’Aia, compreso l’arresto,fece Andreotti col processo di mafia”. E aggiunge: “In questo modo Netanyahu potrà avere argomenti da portare a proprio discarico.

"Il caso spioni è un polverone, e avendo abboccato al precedente polverone, che era il caso della Loggia Ungheria, non vogliono abboccarne a due di seguito. Per adesso non si vede nulla, hanno ripescato Lady Golpe...". Paolo Mieli, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, minimizza sull'inchiesta di Perugia sul dossieraggio. liberoquotidiano

Alle elezioni regionali in Abruzzo non si è verificato l'effetto Sardegna tanto sperato dalla sinistra. Ha vinto il governatore di centrodestra Marco Marsilio per buona pace del campo largo, anzi larghissimo, che sosteneva Luciano D'Amico. iltempo

In Medio Oriente risuonano le sirene di guerra. L'attacco dell'Iran ha fatto scattare il conto alla rovescia in vista della reazione militare di Israele. Se n'è parlato nel corso della puntata di Quarta Repubblica in onda il 15 aprile su Rete4. iltempo

