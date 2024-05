L’Italia degli sport invernali da Mattarella | Sarò a Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Il mondo del circo bianco, gli azzurri della neve salgono al Colle. Oggi una delegazione della FISI, è stata ospitata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio. Si sono alternati al palco il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Presidente della FISI, Flavio Roda, Federica Brignone e Sofia Goggia, prima dell’atteso saluto del Presidente. “Oggi è una giornata che rimarrà nei nostri cuori e nella storia della FISI – ha detto il Presidente Roda -. Per la Federazione è l’atleta il centro di ogni interesse, anche di budget. Tutto ciò che facciamo è per loro. E naturalmente non manca l’attenzione per i giovani, che rappresentano il futuro. La nostra è una Federazione complessa, articolata, ma che è in grado di presentare molti atleti di primo livello. Negli oltre 100 anni della nostra storia abbiamo saputo vincere 115 medaglie olimpiche, di cui 36 d’oro”.