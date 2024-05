Liste d’attesa | Esami e visite anche sabato e domenica - analisi in farmacia

Tempo di lettura: 2 minuti La situazione delle liste d’attesa presso l’Asl Salerno continua a generare preoccupazione tra i cittadini e il personale sanitario. Per una visita dermatologica bisogna attendere fino al 30 dicembre per l’ambulatorio di Cava de’ Tirreni o l’8 luglio a Maiori. anteprima24

Roma, 24 maggio 2024 – Dl anti liste d’attesa in sanità: ecco il piano del ministro Schillaci. Tra le misure urgenti contenute nel provvedimento che sarà discusso nel Cdm del 3 giugno, un Cup unico regionale e infra-regionale, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, la possibilità di acquisto di prestazioni da strutture private ed estensione degli orari per effettuare visite ed esami nelle giornate di sabato e domenica. quotidiano

Liste d'attesa, la terza gara per i privati slitta a dopo l'estate. Gratarola assicura: 'Avanti per questa strada' - Liguria . " Non è mai partita " la gara da 14,4 milioni di euro per l'acquisto di prestazioni di chirurgia ortopedica dai privati. A certificarlo è l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola a margine ... ivg

Sanita': liste d'attesa, pubblico e privato Ssn per smaltirle - In bozza Dl Schillaci anche Carta dei diritti dei cittadini (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, '24 mag - 'Tutti convocati' contro la piaga delle liste d'attesa in sanita'. Il decreto legge in bozza visionato da Radiocor, messo a punto dagli uffici del ministro della Salute Orazio Schillaci che ne ha annunciato il passaggio in Consiglio dei ... borsaitaliana