Lissone - morte sospetta di un’anziana | a processo la figliastra e due uomini

(Di venerdì 24 maggio 2024)(Monza Brianza), 24 maggio 2024 - "La donna aveva delle lesioni che non avevo mai visto in un intervento per un arresto cardiaco". Così il medico del 118 aveva avvertito i carabinieri per laritenutadi un'anziana, che ora ha portato tre imputati, ladella ottantunenne originaria del Guatemala deceduta e due, davanti alla Corte di Assise di Monza per omicidio preterintenzionale e abbandono di persone incapaci. Sono accusati di avere causato ladella donna che era stata portata a vivere nella loro abitazione per averla "prima fatta cadere dalle scale" provocandole una frattura scomposta del femore e "successivamente colpita allo sterno e al dorso causandole plurime fratture costali con sfondamento della cassa toracica". Gli imputati sono accusati poi di avere lasciato sola l'anziana, persona incapace per età e per malattia, per circa un'ora prima di chiamare i soccorsi.