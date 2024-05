L’Isola dei Famosi volge al termine | ecco la data della finale 

(Di venerdì 24 maggio 2024)dei, il reality show condotto da Vladimir Luxuriaalla probabiledei, la nuova edizione condotta da Vladimir Luxuriaquasi al. I naufraghi sono sbarcati in Honduras lo scorso 8 aprile e intanto da bene due mesi si stanno sfidando ed affrontando missioni speciali. Questa settimana Matilde Baldi è la leader dell’interno gruppo mentre in Nomination ci sono ben cinque concorrenti: Linda, Karina, Artur, Dario ed Edoardo. Leggi anche –> Perla Vatiero, lo spoiler del prossimo progetto ammalia i fan: “Ho tante sorpresine”cosa emerge dall’indiscrezione… Mercoledì è anin onda la decima puntata del reality show che ha totalizzato il 12% di share pari a 1.687.000 telespettatori. La finale verrà anticipata? La nuova edizione purtroppo da quando è iniziata sta vivendo innumerevoli colpi di scena e alti e bassi.

