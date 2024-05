L’Isola dei Famosi - volano stracci tra due naufraghi | Non mi mancare di rispetto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 24 maggio 2024)dei, inaspettato sconto tra Khady e Artur: ecco cos’è accaduto nel corso del daytime di venerdì 24 maggiodei, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime. Istanno continuando la sopravvivenza e intanto non sono mancati nuovi piccoli screzi tra Khady e Artur. La giovane naufraga in confessionale ha esordito: “Oggi durante la preparazione del pranzo ho discusso con Artur, ho accumulato un pò di cose in questo periodo nei riguardi di Artur e diciamo che adesso ogni piccola cosa mi dà fastidio”. Leggi anche –> Perla Vatiero, lo spoiler del prossimo progetto ammalia i fan: “Ho tante sorpresine” Dario chiacchierando con Samuel Peron riguardo il gruppo afferma: “Ora bisogna sganciare i caschi grossi, e uno deve cascare”. Artur si confronta con la leader Matilde sulla gestione del cibo ma inaspettatamente scoppia un pò di maretta con Khady.