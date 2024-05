L’Isola dei Famosi 2024 - spunta la data della finale | giorno poco fortunato per il reality

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildedei, stando alle parole di un noto giornalista, potrebbe non essere così vicino come si era vociferato. Infatti, nonostante ilstia facendo ascolti molto al di sotto delle aspettative, dovrebbe durare ancora per qualche settimana senza chiudere in anticipo. E potrebbe anche continuare con il doppio appuntamento fino alla fine, seppur i concorrenti e le dinamiche non stiano appassionando il pubblico. Ci sarà presto un annuncio in merito?dei: la dichiarazione sulladelLadedeipotrebbe aver luogo intorno alla metà di giugno. Infatti, il giornalista Gabriele Parpiglia, ex autore di Grande Fratello e Isola dei, si è espostofa sul proprio account X dicendosi convinto sulfinalissima del programma condotto da Vladimir Luxuria. Ecco le sue parole: “Isola, laprevista il 9 giugno…È ufficiale…”.