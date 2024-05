Lirica - Eurispes | Le fondazioni sinfoniche tra luci e ombre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – “definiscono il contesto in cui operano lelirico-perché definiscono la nostra cultura musicale e non solo, sono inoltre degli asset economici strategici in termini di valori e personale impiegato oltre che volàno per il settore turistico, se ben posizionati a livello di immagine e reputazione internazionale”. E’ quanto mette in luce l’nel suo Rapporto Italia giunto quest?anno alla 36esima edizione “perché – afferma l’– ad oggi il vento di managerizzazione non sembra essersi affermato, i contributi dei privati rimangono ancora bassi, soprattutto per alcunelirico-. Tale scenario fa sì che il settore viva in un cronico malessere, per far fronte al quale lo Stato italiano ha previsto dal 2013 che lelirico-in difficoltà economico patrimoniali presentassero un piano di risanamento.