Lione-Paris Saint Germain Finale Coppa di Francia - 25-05-2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficial - quo -e, pronost -ci, convocati Luis Enrique con Mbappè e Dembelè

Parigi (Francia), 7 maggio 2024 - Nel doppio confronto tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain svettano due numeri: due, come i gol dei tedeschi (all'andata aveva segnato Fullkrug, al ritorno la bandiera Hummels) e sei, come i legni colpiti in totale dai tedeschi.

sport.quotidiano