L’Intelligenza Artificiale al Centro della Strategia di Google

(Di venerdì 24 maggio 2024) Durante l’ultimo eventoI/O,ha annunciato una serie di innovazioni significative, mirate a integrare ulteriormentenei suoi prodotti e servizi. Uno degli annunci più rilevanti riguarda il lancio di una nuova funzionalità chiamata “AI Overviews”. Questa funzione sfrutta Gemini, la piattaforma di intelligenzachesta incorporando progressivamente in tutti i suoi servizi, da Gmail aWorkspace, il pacchetto di applicazioni per la produttività. Nuove funzionalità di: AI Overviews e Gemini AI Overviews rappresenta un salto qualitativo nell’interazione degli utenti con i servizi. Questa funzione offre una sintesi intelligente delle informazioni, organizzando e presentando dati in modo intuitivo e accessibile. Gemini, il cuore di questa innovazione, è un sistema AI avanzato chesta integrando in tutte le sue applicazioni.