L’influencer Siu è uscita dal coma - le due versioni del marito in carcere per tentato omicidio | i sospetti sull’arma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Èdalfarmacologico Soukaina El Basri,nota come «Siu» di Biella originaria del Marocco rimasta ferita lo scorso giovedì nella sua casa e ricoverata all’ospedale di Novara. La 30enne resta ancora ricoverata in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove non può ancora ricevere visite, neanche dal fratello che attende dallo scorso venerdì nella sala d’aspetto dell’ospedale. Se le sue condizioni dovessero migliorare, gli inquirenti potrebbero sentire la donna per raccogliere la sua versione su quel che è accaduto nella casa di Chiavazza. Le duedelIlJonathan Maldonato è inaccusato didalla procura di Biella. Per lui si attende l’udienza di convalida del fermo. L’uomo era stato già denunciato dalla moglie per maltrattamenti a maggio 2023. La querela però era stata ritirata. Maldonato si è dichiarato innocente, fornendo agli inquirenti però duediscordanti su come sua moglie sia rimasta ferita.