L’influencer Siu è uscita dal coma | il marito in stato di fermo accusato di tentato o omicidio

(Di venerdì 24 maggio 2024) ÈdalfarmacologicoSiu, Soukaina El Basri, 30 anni,di Biella, originaria del Marocco, ferita giovedì scorso nella sua abitazione e ricoverata all’ospedale di Novara. La donna, riporta il Corriere della Sera, resta comunque ricoverata nel reparto di Rianimazione dove non può vedere nessuno, nemmeno il fratello che da venerdì scorso attende buone notizie nella sala d’aspetto dell’ospedale.Leggi anche: Jonathan Maldonato arre, l’amica di Siu: “Era geloso, le toglieva il cellulare”Leggi anche: Siu,in. Ilindagato: la lite in ospedale e gli insulti sui social IldiNel frattempo, si attende l’udienza di convalida delper il, Jonathan Maldonato. L’uomo, in carcere a Biella èdi, nell’indagine avviata dalla procura di Biella: Maldonato, che era giàdenunciato dalla donna per maltrattamenti nel maggio del 2023, ma la querela era stata successivamente rimessa dalla stessa vittima, si è dichiarato innocente, respingendo ogni addebito.