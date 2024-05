L' influencer Siu è uscita dal coma e parla | le due versioni del marito accusato di tentato omicidio

È uscita dal coma farmacologico Soukaina El Basri, l’influencer nota come «Siu» di Biella originaria del Marocco rimasta ferita lo scorso giovedì nella sua casa e ricoverata all’ospedale di Novara. La 30enne resta ancora ricoverata in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove non può ancora ricevere visite, neanche dal fratello che attende dallo scorso venerdì nella sala d’aspetto dell’ospedale.

