L' influencer Siu è in coma - la difenderà l' ex avvocato di Emilio Fede

(Di venerdì 24 maggio 2024) AGI - Sarà la legale biellese Alessandra Guarini ad assistere Soukaina El Basri, la giovanebiellese di origine marocchina ancora ricoverata inall'ospedale di Novara, e la sua famiglia. Lo conferma all'Agi la stessa avvocata, che ha già formalizzato l'incarico da parte di alcuni fratelli, di una sorella e del papà di "Siu". "Tra oggi e domani - spiega l'Guarini - formalizzeremo la nomina anche della mamma. Tecnicamente non ho ancora la nomina della signora perché è infarmacologico e quindi questo richiede un passaggio ulteriore che farò spero a breve". Guarini, l'exdiAlessandra Guarini è un legale molto noto anche su scala nazionale: è stata legale di parte civile in casi come il naufragio della Costa Concordia all'Isola del Giglio, la valanga di Rigopiano o la strage del treno merci a Viareggio. Ha difeso, ex direttore del Tg4, nel processo Ruby-bis.

Siu, l’influencer in coma per una ferita al petto. Violati i sigilli della villetta. Il sospetto è che sia stato il marito per inquinare le prove Un nuovo elemento si aggiunge alla vicenda di Siu, l’influencer in coma per una ferita al petto, che gli inquirenti sospettano essere stata il frutto di una aggressione del marito, Jonathan Maldonato. 361magazine

Siu, l’influencer in coma per una ferita al petto. Violati i sigilli della villetta - Siu, l’influencer in coma per una ferita al petto. Violati i sigilli della villetta - Siu, l’influencer in coma per una ferita al petto. Violati i sigilli della villetta. Il sospetto è che sia stato il marito ... 361magazine

Secondo alcune testimonianze l'uomo non voleva che la moglie sfilasse e c'è il caso di una denuncia per maltrattamenti poi ritirata - Secondo alcune testimonianze l'uomo non voleva che la moglie sfilasse e c'è il caso di una denuncia per maltrattamenti poi ritirata - Soukaina El Basri, nota sul web come Siu, è in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, le sue condizioni sono stabili ma la sua vicenda sta sempre più assumendo i contorni del giallo. La trenten ... gazzetta

L'influencer Siu in coma: gli indizi sul marito e tutto quello che ancora non torna - L'influencer Siu in coma: gli indizi sul marito e tutto quello che ancora non torna - Soukaina El Basri è ricoverata in prognosi riservata. Ha un buco nel petto. Dubbi sulle versioni del marito che ha parlato di un incidente domestico e poi di un tentativo di suicidio. L'uomo è stato f ... vanityfair