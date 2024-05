L’influencer Siu è in coma - il marito cambia versione | Ha tentato il suicidi - ho mentito perché me l’ha chiesto lei Ecco cosa non torna

Roma, 23 maggio 2024 – “Si è ferita cadendo” aveva detto al centralino del 118, Jonathan Maldonato, 34 anni, marito della nota influencer italo-marocchina Soukaina El Basri, meglio conosciuta come “Siu”. Ma il foro al petto della donna, che poco dopo è finita in coma farmacologico all’ospedale di Novara, il molto sangue trovato in casa, hanno allertato gli inquirenti che hanno voluto scavare a fondo per ricostruire la vicenda poco chiara.

