L’impennata di crescita bicentenaria dell’economia globale – e cosa verrà dopo

Secondo Openpolis la fascia di ragazzi di 18 e 19 anni è la più attiva nell’associazionismo per i diritti e la cura dell’ambiente e non per niente sono proprio loro che partecipano con entusiasmo e rendono possibili i campi di volontariato. iodonna

Borse, dividendi senza freno. Anche il 2024 inizia a passo di record - Borse, dividendi senza freno. Anche il 2024 inizia a passo di record - Secondo il Global Dividend Index di Janus Henderson le società hanno distribuito 339,2 miliardi di dollari nel primo trimestre, si punta a una crescita del 5% per l’intero anno. Distrubuzioni in aumen ... ilsole24ore

New Rimini baseball: inizia domani in casa contro Crocetta Parma il girone di ritorno - New Rimini baseball: inizia domani in casa contro Crocetta Parma il girone di ritorno - Ancora un turno casalingo per New Rimini che domani avvierà il girone di ritorno contro Crocetta. Gara 1 alle 15, gara 2 alle 20. Entrambe saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di New Rimini ... chiamamicitta

Dalla nebbia dei pregiudizi il volto di un nuovo Mezzogiorno - Dalla nebbia dei pregiudizi il volto di un nuovo Mezzogiorno - «Come quando la nebbia si dissìpa»…, scrisse il Poeta. E comincia a emergere, dalla nebbia dei pregiudizi, il volto di un nuovo Mezzogiorno, il cui cambiamento di ... ilmattino