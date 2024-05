(Di venerdì 24 maggio 2024) Una scrittura personale, capace di comunicareintense e una voce potente hanno reso Angela Ciancio in arte Lil- giovanerivelazione dell’edizione appena conclusa di “” - uno dei talenti più apprezzati della scena urban e hip hop . Nella squadra di Anna Pettinelli e del catanese Raimondo Todaro, l’artista casertana, classe 2000, sta incontrando i fan in giro.

Lil Jolie: le emozioni sono la cosa più preziosa che abbiamo. La cantautrice di Amici 2024 domani a Messina - Lil jolie: le emozioni sono la cosa più preziosa che abbiamo. La cantautrice di Amici 2024 domani a Messina - Intervista all’artista casertana, classe 2000, che sta incontrando i fan in giro per l’Italia con l’instore tour dell’ultimo ep “La vita non uccide” ... gazzettadelsud

Lil Jolie, "La vita non uccide": "Ho imparato a stare da sola e affrontare le mie paure" - Lil jolie, "La vita non uccide": "Ho imparato a stare da sola e affrontare le mie paure" - Si intitola " La vita non uccide " l'Ep di Lil jolie, una delle allieve più apprezzate dell' ultima edizione di "Amici". tgcom24.mediaset

Lil Jolie, ‘La vita non uccide’: «Mi ero chiusa in me stessa, oggi ho voglia di essere capita» - Lil jolie, ‘La vita non uccide’: «Mi ero chiusa in me stessa, oggi ho voglia di essere capita» - Dopo l’esperienza nella scuola di ‘Amici’, Lil jolie pubblica il nuovo EP ‘La vita non uccide’ con sei tracce in equilibrio tra vecchie incertezze e ritrovato coraggio. La nostra intervista. funweek