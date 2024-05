Liguria - Toti | Mai sentito debitore verso chi mi sosteneva

(Di venerdì 24 maggio 2024) GENOVA – “Non mi sono mainei confronti di chi aveva contribuito alla mia iniziativa politica: il fatto di essere contributore o comunque politicamente vicino non ha mai rappresentato un titolo per ricevere da parte mia favori o trattamenti preferenziali. Del pari non vi è mai stato alcun mio atteggiamento che potesse in qualche modo dare adito a tale pensiero”. Lo scrive il presidente della RegioneGiovanninella memoria difensiva depositata ieri a corredo dell’interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza del porto di Genova. “Vi era – aggiunge il governatore ligure – semplicemente una visione ampia e diffusa da parte dei privati circa l’utilità, civica ed economica, di sostenere un’amministrazione che vedeva nell’investimento privato, all’interno delle regole, un mezzo per perseguire un interesse pubblico, oltreché privato. Visione corrisposta dal massimo impegno amministrativo nel sostenere e se possibile agevolare le attività di investimento e di impresa a prescindere dal colore politico delle imprese stesse”.

