Liguria - Tajani | Se revocano gli arresti Toti resta presidente

“Tocca a Toti decidere se dimettersi”. Ma adesso Meloni pensa al successore - “Tocca a Toti decidere se dimettersi”. Ma adesso Meloni pensa al successore - Il centrodestra ostenta garantismo ma difenderà il governatore solo con la revoca degli arresti Roma - Il mantra dietro cui si nascondono i desideri di un pezzo del centrodestra viene ripetuto ancora ... ilsecoloxix

Toti, iI rebus delle dimissioni. Tajani fa scudo al governatore: "Senza domiciliari può restare" - Toti, iI rebus delle dimissioni. tajani fa scudo al governatore: "Senza domiciliari può restare" - L’opposizione: lasci per opportunità politica. Il centrodestra attende la richiesta di revoca degli arresti. Ma non tramonta l’ipotesi di un passo indietro la settimana prossima o appena dopo le Europ ... quotidiano

Inchiesta Liguria, Giovanni Toti di fronte al bivio: resistere o dimettersi - Inchiesta Liguria, Giovanni Toti di fronte al bivio: resistere o dimettersi - Il caso di corruzione in Liguria ha scosso profondamente anche la politica, dove aumentano i malumori e le tensioni tra le forze in campo. Per ora Giovanni Toti sembra non volersi dimettere ... quifinanza