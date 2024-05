Liberi di muoversi? Arriva il nuovo integratore per il benessere delle articolazioni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il corpo, si sa, è un ingranaggio meraviglioso, fatto per. È proprio nel movimento infatti che risiede unachiavi principali per preservare il pieno. Ma se è ormai noto che l’attività fisica assicuri importanti benefici per la salute, c’è qualcosa che ancora troppo spesso si tende a sottovalutare: ovvero come la libertà di movimento dipenda dalla salute di quel complesso sistema costituito da ossa, muscoli e. S.O.S. scricchiolii sospetti Sedentarietà, ma anche sforzi eccessivi e abitudini scorrette possono mettere infatti a repentaglio la salute dell’apparato muscolo-scheletrico che finisce così per presentare un conto spesso salato. Stanchezza, difficoltà di movimento, specie quando cambia il tempo, ma anche scricchiolii sospetti o scrosci articolari (quei rumori cioè che si avvertono palpando un’articolazione con superfici alterate) sono tutti segnali che possono indicare problemi alle