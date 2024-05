L’IA di Meta vuole i nostri dati per migliorare | come negarne l’utilizzo

Nell’era in cui tutto chiama “intelligenza artificiale”, Meta è pronta a far sbarcare in Europa e nel Regno Unito la sua AI. Un progetto di cui si parla da tempo. E, parallelamente, quando si fa riferimento alla gestione della privacy da parte dell’azienda di Mark Zuckerberg, è necessario andare a scavare nei cavilli (anche per evitare un nuovo caso Cambridge Analytica e similari).

giornalettismo