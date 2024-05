L' ex mito della Serie A impazzisce sul divano per l' Atalanta | lo riconoscete? | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Vero cuore bergamasco, in tutti i sensi. Il 64enne Glenn Stromberg ha lasciato un pezzo di cuore a Bergamo, dove ha giocato tra il 1984 e il 1992 prima di chiudere la carriera. Entrato nella storia dell'come giocatore, è impazzito di gioia al triplice fischiosfida di Dublino, che ha visto la sua Dea annientare senza storie per 3-0 il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (fermatosi a 51 risultati utili consecutivi dopo l'unica sconfitta subita in stagione). Sul suo profilo ‘X', l'ex centrocampista dai capelli lunghi e biondi è stato riprese con addosso la divisa nerazzurra, sofferente sulper 90 minuti come tutti gli altri tifosi bergamaschi. Al triplice fischio è potuta partite la festa, lasciandosi andare alla grande gioia. Stromberg è stato ripreso da alcuni suoi cari mentre impazziva di gioia: salti, corse e un'esultanza senza limiti suldi casa, quasi come se fosse allo stadio a seguire la Dea assieme a tutti gli altri tifosi.