L’evento Domani e domenica torna ‘Sulle Strade della Leggenda’

(Di venerdì 24 maggio 2024)prossimala manifestazione dal titoloLeggenda organizzata dal Club Legend Colli Senesi. Giunta quest’anno alla quinta edizione dopo le prime quattro decisamente fortunate, iscritta al calendario nazionale ASI, si aprirà con la conferenza di inaugurazione aperta al pubblico sabato alle ore 16,30 in Comune a Siena, nella prestigiosa Sala delle Lupe. Alla presenza degli equipaggi, del presidenteCommissione Cultura ASI, di Maurizio Bianchini, noto giornalista e del presidente del Club Legend Colli Senesi, si parleràcultura del motorismo storico e del territorio senese, palcoscenico da molti anni di gare e manifestazioni internazionali, a seguire la cena in Piazza del Campo.poi la manifestazione percorrerà un tracciato ad anello che, partendo da Buonconvento attraverserà i comuni di Murlo, Asciano e Monteroni d’Arbia, arrivando finalmente a Siena in Piazza del Campo.

L'oroscopo di domani, domenica 19 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Sono tanti i pianeti tra Toro e Bilancia, che rendono Venere la grande protagonista del cielo. fanpage

Il neo vescovo don Flavio Pace torna in visita ad Abbiategrasso - Il neo vescovo don Flavio Pace torna in visita ad Abbiategrasso - Come avevamo anticipato qualche settimana fa, il neo vescovo Flavio Pace arriverà ad Abbiategrasso per una visita ufficiale di due giorni domani, sabato 25 , e domenica 26 maggio 2024. Da sabato alle ... primamilanoovest

Due giorni a tutto triathlon - Due giorni a tutto triathlon - "Saranno due bellissimi giorni di sport – ha detto il vice sindaco Claudio Morresi – e spero che i nostri bambini e i nostri ragazzi verranno a sostenere gli atleti del triathlon e, soprattutto, del ... ilrestodelcarlino

Supercar alla gara di eleganza - Supercar alla gara di eleganza - L’edizione 2024 del celebre Concorso di Eleganza di Villa d’Este, domani e domenica dalle 10 apre le porte al pubblico. Fino alle 16 il parco dell’hotel farà da cornice ad Amici & Automobili, incontro ... ilgiorno