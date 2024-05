Lenovo Yoga Slim 7x | innovativo notebook con intelligenza artificiale

MORRISVILLE, North Carolina–(BUSINESS WIRE)–Oggi Lenovo™ ha lanciato il Lenovo Yoga™ Slim 7x e il Lenovo ThinkPad™ T14s Gen 6, i primi PC Copilot+ di nuova generazione basati sulla tecnologia Snapdragon® X Elite. Mentre il settore dei PC entra in una nuova fase dell’era dell’intelligenza artificiale, Lenovo è pronta a offrire nuovi livelli di personalizzazione nel personal computing nella sua intera gamma di PC. seriea24

