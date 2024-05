Cher e Demi Moore regine dell’amfAR Gala 2024: tutti i look sul red carpet a Cannes - Cher e Demi Moore regine dell’amfAR Gala 2024: tutti i look sul red carpet a Cannes - A Cannes 2024 va in scena la 30esima edizione dell'amfAr Gala, evento glam organizzato per raccogliere fondi da donare alla ricerca contro l'AIDS e la ... fanpage

Leni Klum a Cannes 2024: la figlia di Flavio Briatore sfila con mamma Heidi sul red carpet dell’amfAR Gala - leni Klum a Cannes 2024: la figlia di Flavio Briatore sfila con mamma Heidi sul red carpet dell’amfAR Gala - Heidi Klum, top model iconica, ha sfilato insieme alla figlia leni, avuta dal manager Flavio Briatore, in occasione del debutto della figlia sul red carpet di Cannes: un momento da ricordare, anche ... fanpage

Cannes, pagelle look: Bella Hadid regina del vintage (9), Greta Gerwig continua il Barbiecore (8), Andie MacDowell super chic (9) - Cannes, pagelle look: Bella Hadid regina del vintage (9), Greta Gerwig continua il Barbiecore (8), Andie MacDowell super chic (9) - Cannes 2024, continuano i red carpet. In occasione della proiezione speciale del film "L'Amour Ouf" (Beating Hearts) di Gilles Lellouche, decine di star hanno partecipato alla ... ilmessaggero