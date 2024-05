Lei vino e lui niente Sinner clamoroso | con chi l' hanno beccato alla vigilia del Roland Garros | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Smaltiti i problemi all'anca patiti a Montecarlo e Madrid, che glifatto saltare Roma, Jannikè pronto a giocare a ile a lanciare il suo attacco per il ruolo di numero uno al mondo.scavalcherebbe così Novak Djokovic in testaclassifica e arriverebbe per la prima volta nella storia davanti a tutti nel seeding. E da Parigi potrebbe partite ufficialmente la sua avventura amorosa con la collega-tennista Anna Kalinskaya, dopo la crisi e la rottura con la modella Maria Braccini. Nella serata di mercoledì, proprio nella capitale francese, i due sono stati visti insiemeLangosteria dello Cheval Blanc, come riportato da Dagospia. Jannik si trovava in un lussuoso ristorante con vista sulla Tour Eiffel. La Kalinskaya si sarebbe concessa qualche bicchiere di, Jannik invece, solo acqua, dovendo tornare in campo nei prossimi giorni per il grande appuntamento della stagione.