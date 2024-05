Lega Serie A | Bastoni miglior difensore - battuti Bremer e Calafiori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Giornata di premi per laA, che ha annunciato ii giocatori per ogni ruolo della stagione 2023/2024. Ilportiere è Michele Di Gregorio. L’estremodel Monza ha battuto Marco Carnesecchi (Atalanta) e Wojciech Szczesny (Juventus). Ilè Alessandro(Inter), che ha avuto la meglio su Riccardo(Bologna) e Gleison(Juventus). Senza grandi sorprese, a Hakan Calhanoglu (Inter) il premio dicentrocampista davanti a Teun Koopmeiners (Atalanta) e Christian Pulisic (Milan). In attacco vince Dusan Vlahovic (Juventus), che batte Paulo Dybala (Roma) e Rafael Leao (Milan). Joshua Zirkzee (Bologna) ilunder 23. Gli altri candidati erano Raoul Bellanova (Torino) e Matias Soulé (Frosinone). SportFace. .