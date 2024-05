Leclerc mostruoso nelle prove libere a Montecarlo | la Ferrari impressiona nelle FP2 a Monaco

Charles Leclerc domina le prove libere 2 del GP di Monaco 2024 a Montecarlo di F1: ecco i risultati e la classifica della seconda sessione nel Principato. Strepitosa prestazione per il monegasco sulla pista di casa: domina in lungo e in largo queste FP2 e si prende il miglior tempo e lo fa in modo decisamente netto. sportface

Charles Leclerc, sin dall’inizio della sua avventura in Formula Uno, ha un conto in sospeso con il Gran Premio di Monaco. Di fatto il nativo del Principato si è imposto per ben due volte in qualifica (nel 2021 non poté scattare dalla pole per le conseguenze del crash avvenuto a fine Q3, nel 2022 fu affossato dalla pioggia e soprattutto dalla pessima strategia del muretto box Ferrari), ma non è mai salito sul podio sulla pista di casa.

