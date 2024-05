Leclerc domina nella sua Montecarlo - Charles vuole riprendersi tutto con gli interessi Ma è ancora venerdì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024)la seconda sessione di prove libere“sua”e nel Principato, dopo il, guarda tutti dall’alto, candidandosi inevitabilmente a pilota da battere nel resto di un weekend che per lui è stato invece sempre un calvario negli ultimi anni. Nelle scorse stagioni, infatti, la sfortuna si è abbattuta senza pietà proprio sulla pista di casa nei confronti del classe 1997 della Ferrari, tra muri presi quando era in grande rimonta, erroracci del team in fase di qualifica, pole al sabato e macchina che non parte di domenica.prendersi la rivincita, riindietro con glie mai come quest’anno sembra essere sulla strada giusta: ha fatto la voce grossa nelle seconde libere, si è preso dei rischi per trovarsi in modo netto e limpido al comando, e così è. E pensare che la sfortuna aveva fatto il suo lavoro anche nelle prime libere di giornata, quando il monegasco aveva colpito dei detriti della vettura di Zhou, danneggiando in modo per fortuna lieve il fondo.