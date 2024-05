Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di venerdì 24 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di242024. Ariete Luna piena in un punto lontano del vostro oroscopo, ma non così lontano da non poter svegliare la vostra passione. Venere in Gemelli, delizioso transito per l'amore e fortunato per tutte le questioni economiche. Se non siete ancora riusciti a convincere una persona scorbutica, che finge di non volervi, riprovateci perché Marte fa miracoli. Attenti però agli amori sotto Luna piena, possono essere illusori. Soluzioni ottime in casa, figli agitati. Un vecchio problema legale, riferito alle proprietà, va discusso entro domenica. Toro Il cielo è orientato più verso l'attività, scambi commerciali, affari domestici. Ricordate che avete in mano una temibile arma di successo, sappiate usarla bene.