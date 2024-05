(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag – Il ministro dell’Istruzione Giuseppeha presentato oggi un provvedimento riguardante lada parte deglidi prima immigrazione e il suo accertamento. Ladel ministro“Interveniamo sul tema dell’integrazione scolastica degli alunni: il 30% dei ragazzisi disperde, il 22% non ha competenze sulla. Lesaranno obbligate adlaper glidi prima immigrazione”, cosìpresenta la nuova norma durante una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Il ministro parla addirittura di “pietra miliare nella politica del governo per una vera eguaglianza di tutti gli”, in quanto “per gliil nostro obiettivo è consentire a ciascuno di avere una adeguata, primo, fondamentale passo per una reale inclusione”.

