Le passerà la voglia di ridere | il nuovo video di Atreju che gela la Bompiani | Guarda

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è partita la caccia a Giorgia. Chiunque giochi nella metà campo avversaria sta cercando di colpire il Presidente del Consiglio per accaparrarsi qualche voto in più. Ecco quindi che ogni salotto tv diventa buono per sparare a zero contro il governo e la premier Meloni. Fra le più attive c'è la scrittrice ed editrice Ginevra; proprio lei aveva pronunciato queste parole in riferimento all'intervento della Meloni alla convention di Vox: "Bisogna stare attenti a non prendere con attenzione e apprensione la Meloni. Perché, a dire la verità, se dobbiamo, ridiamo della Meloni che è molto più buffona di Salvini. Yo soy una mujer, yo soy italiana, yo soy Giorgia... ma è ridicolo! Le cose che dice la Meloni sono ridicole". Ecco quindi che l'account social di, l'evento del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, non ha potuto esimersi dal postare unin cui riprendeva l'intervento in chiave ironica.