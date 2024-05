Le partite della politica italiana nella partita delle elezioni europee

On. Glucksmann, Lei ha presieduto la seconda Commissione speciale sulle interferenze straniere del Parlamento europeo. Di cosa si dovrebbero preoccupare gli elettori?«Le prossime elezioni e la democrazia europea in generale sono percepite come una minaccia e quindi prese di mira da diversi regimi autoritari, la cui autorità e potere si fonda sulla repressione delle libertà politiche, civiche e dei media e sulla menzogna. tpi

La Polonia per anni è stato il prototipo dell’ascesa dell’estrema destra nazionalista e clericale al potere. Ora però le cose sembrano in controtendenza: Donald Tusk ha vinto le ultime elezioni affermando di voler reinstaurare lo stato di diritto nel Paese. fanpage

In Italia, le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Guida pratica e circolare pronta per essere scaricata ed utilizzata. Elezioni europee, amministrative: cosa attende le scuole sedi di seggio elettorale? E come deve avvenire la gestione del personale? Elezioni e permessi da utilizzare: in allegato una circolare per la gestione del […] L'articolo Elezioni europee: gestione del personale impegnato nei seggi e nel voto + circolare sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie.

orizzontescuola