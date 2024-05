Le nuove spettacolari immagini del telescopio europeo Euclid

(Di venerdì 24 maggio 2024) Quelle che state vedendo sono lescattate dalspaziale, in orbita nel punto lagrangiano L2 cioè una regione dello Spazio in cui le diverse forze gravitazionali in gioco si annullano a vicenda. Si tratta di 5 nuovi scatti che contengono un dettaglio di informazioni senza precedenti e hanno richiesto appena 24 ore di osservazione, meno dello 0,1% del tempo totale dedicato all'obiettivo principale della missione: una migliore e più approfondita conoscenza dell'evoluzione dell'universo. Per esempio, è stato possibile studiare i meccanismi di formazione ed evoluzione di stelle e galassie, nonché identificare oggetti mai visti prima, come pianeti neonati vaganti nella nostra galassia e galassie nane alla periferia di un ammasso di galassie.La missione dell'Esa, realizzata in collaborazione con la Nasa e un consorzio internazionale, composto da oltre 2000 scienziati provenienti da 300 istituti in 13 Paesi europei, oltre a Stati Uniti, Canada e Giappone vede una grande parteciapzione italiana grazie al contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di diverse università italiane (Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Genova, Università Statale di Milano, Sapienza Università di Roma, Università di Trieste, SISSA, Università di Ferrara, CISAS dell'Università di Padova).

