Le fosse celesti della Cina | le gigantesche doline al cui interno crescono antiche foreste

Taiwan, le esercitazioni della Cina spaventano il Pacifico: “Simulazioni per prendere il controllo dell’isola” | VIDEO - Taiwan, le esercitazioni della cina spaventano il Pacifico: “Simulazioni per prendere il controllo dell’isola” | VIDEO - Le esercitazioni della cina, a Taiwan, oggi 24 maggio 2024 preoccupano l'Occidente. Sembra che Pechino voglia invadere l'isola. tag24

Operazioni inesistenti sull’asse Italia-Cina: evasione milionaria e 9 arresti a Frosinone - Operazioni inesistenti sull’asse Italia-cina: evasione milionaria e 9 arresti a Frosinone - Fatture inesistenti, società “cartiere” e un giro d’affari che partiva da Frosinone per arrivare fino in cina, nella regione di Hong Kong. È quanto scoperto ... ilmessaggero

WeWork chiude la sede milanese di Via Turati: il riassetto globale per uscire dal Chapter 11 - WeWork chiude la sede milanese di Via Turati: il riassetto globale per uscire dal Chapter 11 - dalla cina all’India, fino al Messico, per un valore di locazioni che superava i 13 miliardi di dollari, durante l’estate aveva iniziato le prime chiusure. Partendo dall’Australia, dove erano state ... corriere