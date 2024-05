Le città di notte | prostituzione dilagante Case chiuse - è ora di riaprile con regole precise

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo dallo Studio Legale – Associato Vizzino (avvocati Riccardo Vizzino, Antonella D’Alto, Emma Vizzino, Lucia Marino, Giovanni Scala, e dott. Gianmarco Saporiti) e Adriano J. Spagnuolo Vigorita (giurista, saggista, abilitato all’avvocatura) EgregioSig. Sindaco delladi Napoli Spett.le Regione Campania in persona del Presidente pro tempore Oggetto: inquinamento atmosferico e tutela dell’ambiente napoletano Egregio Sig. Sindaco,Egregio Presidente con la presente per sensibilizzare la Sua attenzione in ordine all’annosa questione della. Ci piace riprendere la famosa massima di Benedetto Croce che sul punto affermava «Eliminando lenon si distruggerebbe il male che rappresentano, ma si distruggerebbe il bene con il quale è contenuto, accerchiato e attenuato quel male». Un giro di giorno e dinella periferia di Napoli o nelle aree delle grandi Metropoli per vedere donne di ogni età e di ogni nazione (…bulgare, moldave, algerine …!), vendere il proprio corpo a poco prezzo.