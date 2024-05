Lazar Samardzic Udinese | il Top Player Zona Cesarini a Jesi

Doveva essere la ciliegina sulla torta, il rinforzo in grado di dare un’alternativa in più a Simone Inzaghi, erano già partite le domande sul suo ruolo: mezz’ala destra o sinistra, persino alternativa per lo slot di seconda punta per via della sua capacità di incidere sulla trequarti, richiamando il successo che aveva avuto Luis Alberto come partner di Immobile in una delle prime stagioni laziali del tecnico piacentino.

ilfoglio