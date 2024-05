L' avvocato Taormina non ha dubbi sulle accuse a Toti | Qui la collusione non esiste Soldi tracciati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'Carlo, noto legale, è stato intervistato da Il Tempo sul caso di Giovannie sulla nuova indagine che riguarda il generale Mario Mori. Queste le sue parole: Interrogatorio fiume per Giovanni... «Data la complessità e la pluralità degli episodi, un interrogatorio di questa portata ci sta, è coerente con l'impianto accusatorio. Si tratta sicuramente di un'attività di carattere investigativo da parte del pubblico ministero che ha tenuto conto anche della molteplicità di episodi che sono stati contestati. Penso però che la cosa più importante sulla quale bisogna soffermarsi...». Prego. «Per gli episodi, per come sono stati ricostruiti, la fattispecie colluttiva che è oggetto di contestazione non è assolutamente configurabile. Che io versi una somma di danaro e che questa sia, come nel caso di specie, sempre tracciata, già è sufficiente e risolutivo dal punto di vista della configurabilità o meno di un rapporto di causalità, perché la corruzione si basa sul sinalagma, sul do ut des».