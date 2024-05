(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Sono io che chiedo a: per quanto tempo, dopo 19al, continuerà are sui governi precedenti anziché assumersi le responsabilità”. Così Ellyal Festival dell’Economia di Trento replicando a Giorgiasecondo cui ‘con il Pd alsalari diminuiti’. L'articolo CalcioWeb. .

"Reddito di cittadinanza? Ci stiamo lavorando". Non molla l'osso, Giuseppe Conte, soprattutto perché siamo alle porte di una tornata elettorale, le europee di giugno tra un paio di settimane, che potrebbero lanciare o affossare il suo futuro da leader del centrosinistra. liberoquotidiano

L’attuale stagione delle riforme costituzionali tema centrale dell’intervento della premier Giorgia Meloni sul palco del Festival dell’Economia in corso a Trento. Intervistata da Maria Latella Meloni ha difeso il premierato: “È necessario, rafforza anche economia”. ilsole24ore

L’attuale stagione delle riforme costituzionali tema centrale dell’intervento della premier Giorgia Meloni sul palco del Festival dell’Economia in corso a Trento. Intervistata da Maria Latella Meloni ha difeso il premierato: “È necessario, rafforza anche economia”. ilsole24ore

Salario minimo: Schlein, 'ce n'è bisogno, proposta andava considerata' - Salario minimo: schlein, 'ce n'è bisogno, proposta andava considerata' - La proposta vuole rafforzare la contrattazione collettiva, fare fuori i contratti pirata. Sotto i 9 euro all'ora non è lavoro ma sfruttamento". Così Elly schlein al Festival dell'Economia di Trento. affaritaliani

Lavoro: Schlein a Meloni, ‘al governo da 19 mesi e ancora scarica su precedenti’ - Lavoro: schlein a meloni, ‘al governo da 19 mesi e ancora scarica su precedenti’ - Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Sono io che chiedo a meloni: per quanto tempo, dopo 19 mesi al governo, continuerà a scaricare sui governi precedenti anziché assumersi le responsabilità”. Così Elly ... ilsannioquotidiano

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - "Ho sospeso la norma sul redditometro perché voglio vederla meglio", così la premier meloni al Festival dell'Economia ... Non sto a scaldare la sedia",aggiunge. schlein parla di vaoro povero "Sono i ... servizitelevideo.rai