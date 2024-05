Lavoro - Adapt | con calo demografico -4,6 mln di occupati nel 2050

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (askanews) – L’invernoavrà effetti sul mercato del, producendo un aggravamento costante della crisi dell’offerta, e di conseguenza sulla sostenibilità del sistema pensionistico. E’ quanto rileva uno studio di, l’associazione fondata nel 2000 da Marco Biagi, basato su dati Istat ed Eurostat. Lo scenario occupazionale entro ilsubirà in modo consistente l’effetto dell’andamento. Il report sottolinea che se il tasso di occupazione restasse costante, già nel 2030 il numero diin Italia subirebbe undel 3,2% contro lo 0,6% in Europa. “Questo – spiega il presidente di, Francesco Seghezzi – significa che tra meno di sei anni avremo 730mila lavoratori in meno, anche se la percentuale di persone occupate rispetto alla popolazione occupabile restasse invariata. Per quanto positivo sia l’attuale trend occupazionale, le trasformazioni demografiche non possono lasciarci indifferenti anche perché non potranno cambiare nel medio termine”.

