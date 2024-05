Lavori alla chiesetta antica in vista della futura M4

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ha rischiato l’abbattimento più volte nel corso dei secoli ma l’ha sempre scampata. Oggi è un simbolo del quartiere e sarà anche valorizzato con l’arrivoM4. È l’oratorio di San Protaso al Lorenteggio, in mezzo allo spartitraffico, unamillenaria che non è più luogo di culto ma spazio d’incontro. "A uso profano", spiega Paola Barsocchi, la cittadina-custode che se ne prende cura e che gestisce l’associazione Amicial Lorenteggio. C’è una novità: indell’aperturastazione Tolstoj, a ridosso del sito, lache è di proprietà del Comune verrà rimessa in sesto. "La parte interna, che custodisce affreschi, è in buono stato – spiega Fabrizio Delfini, assessore all’Urbanistica del Municipio 6 – mentre la parte esterna ha bisogno di qualche intervento", ai muri e al tetto. "In questi giorni – si legge sull’account Instagram del Municipio – sono stati effettuati dei sopralluoghi tecnici all’Oratorio di San Protaso al fine di programmare gli interventi manutentivi da attuare sullamillenaria".

