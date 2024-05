Lavori al cavalcavia dell’autostrada A4 - chiusa l’uscita di Capriate

(Di venerdì 24 maggio 2024). Chiusure notturne in autostrada, all’altezza dell’uscite di. A comunicarlo è la società Autostrade che fa sapere che sulla A4 Milano-Brescia, dalle 21 di questa sera, venerdì 24, alle 5 di sabato 25 maggio, saràla stazione di, in uscita per chi proviene da Milano, per consentiredi manutenzione dei giunti deldi svincolo. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo, al km 157+200. .

