Lavoratori stagionali - ci sono 440mila posti disponibili

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Arrivano l’estate e le vacanze. Degli altri, che come ogni anno nel nostro Paese si trasformano in opportunità di lavoro per chi è alla ricerca di un impiego nei comportilegati appunto prima di tutto ai flussi turistici. Un mondo ricco di opportunità confermato anche dalle stime di Assolavoro, che quantifica in circale richieste di profili, oltre 40.000 delle qualiriconducibili ad Agenzie per il Lavoro sparse sul territorio nazionale. RAVAGLIA 15/06/22 CESENATICO UNA GIORNATA DA BAGNINO AI TEMPI DELLA BOLKESTEIN ALBA IN SPIAGGIA AL BAGNO ROBERTO DI VILLAMARINA La lista comprende animatori e operatori per centri estivi, addetti alla reception delle strutture ricettive, cassieri, camerieri, barman, bagnini, addetti ai servizi di spiaggia e guardiani anche alla prima esperienza e poi ancora dj e tecnici del suono, dell’audio, o delle luci, addetti alle prenotazioni nonché operatori da impiegare all’interno di yacht piuttosto che nelle sale di spa o rifugi alpini.