Lavoratori Multiservizi - Ugl manifesta sotto Palazzo di Città

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoIn data odierna la UGL hatodiper iinteressati dal cosiddetto appalto comunale “”, che interessa due federazioni provinciali UGL Igiene Ambientale con Cira Basile e UGL Terziario con Giuseppe Scarciglia. E’ molto importante, dichiara Alessandro Calabrese, Segretario Confederale UGL Taranto, fare un po’ di chiarezza sulle notizie riportate in modo confusionario in questi giorni. L’appalto comunale “” la cui denominazione corretta è “Servizi generali per la funzionalità e fruibilità delle strutture pubbliche comunali”, è composto da tre lotti: il primo che interessa 87, il secondo 41 ed il terzo 88. Questo appalto, relativo solo al Lotto 1 e Lotto 2 (128), scadrà il 30 maggio p.v. ed è di competenza del Patrimonio. La nostra protesta nasce dall’aver sollevato da sempre perplessità sulla parte economica destinata al Patrimonio in bilancio comunale, secondo noi insufficiente per questo appalto ma eravamo stati rassicurati dalle diverse interlocuzioni avvenute nei mesi scorsi.