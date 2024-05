Lavoratori clandestini e senza contratto Imprenditore finisce in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Prato, 24 maggio 2024 – Trentasei cittadini stranieri, di cui 19 sprovvisti di regolaredi lavoro. Tredici di questi, per di più. E’ emerso durante uno dei controlli del gruppo di lavoro interistituzionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, coordinato dalla Prefettura, e di cui fanno parte Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri. Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Asl, Inps, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Alia e Agenzia delle Dogane. L’attività è stata programmata dal gruppo di lavoro e definita, nelle modalità di intervento, nell’ambito del tavolo tecnico in Questura. Le ispezioni, nella giornata di giovedì, si sono concentrate in due aziende: sono state accertate violazioni sia di natura amministrativa che penale. In sintesi, sono stati dentificati 36 cittadini stranieri, di cui 19 sprovvisti di regolaredi lavoro, circostanza che ha determinato la sospensione dell’attività e l’applicazione di una sanzione pari a euro 113mila e 100 euro.