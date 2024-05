Lavello della cucina super brillante - tutti mi chiedono come faccio!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 24 maggio 2024) Riuscire a pulire ilin modo impeccabile non sempre è facile. Spesso si usano prodotti chimici costosi che non sempre danno il risultato desiderato, lasciando ilopaco. Non disperare! Esiste un trucco semplice e veloce che ti farà risparmiare e renderà il tuopulito e lucente. Pulire ilpuò diventare facile e veloce con il metodo giusto. Tutto ciò che serve è una pastiglia per lavastoviglie. Segui il procedimento qui di seguito. Per semplificarti le cose abbiamo aggiunto anche un video tutorial a fine articolo. Lista dell’occorrente: 1 pastiglia per lavastoviglie Acqua calda q.b. Un paio di guanti 1 filtro in acciaio per ilSpugna per piatti Panno in microfibra Procedimento passo passo: Preparare il: Inserisci il filtro in acciaio nello scarico del. Adagia sopra la pastiglia per lavastoviglie. Riempire il: Versa acqua calda nelfino a riempirlo per metà.