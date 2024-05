Lautaro Martinez - per Oaktree altre priorità Un diktat – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tiene banco, e non potrebbe essere altrimenti, la situazione legata al rinnovo di contratto dicon l’Inter. Specialmente dopo le parole del suo agente, Alejandro Camano, e il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang a. Andrea Paventi di Sky Sport fa il punto della situazione.– Al momento per l’Inter e per la nuova proprietà, il rinnovo di– che ricordiamo essere in scadenza a giugno del 2026 – non è in cima alla lista delle. Il che non vuol dire assolutamente una chiusura. Semplicemente, come sottolinea il collega di Sky Sport Andrea Paventi, al momento ci sono altri passi burocratici di cui occuparsi per il fondo californiano, in seguito al rilevamento della proprietà. A partire dalla nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione, fino ad arrivare alla nomina del nuovo presidente che andrà a prendere l’eredità di Steven Zhang.