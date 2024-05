Lautaro Martinez eletto miglior giocatore della Serie A | orgoglio Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) La ciliegina sulla torta in questa straordinaria stagione dell’è il riconoscimentoA a. Il capitano nerazzurro è stato premiato comedel campionato. RICONOSCIMENTO – Non poteva che essereildi tutto il campionato 2024/2024. E non poteva che essere un calciatore dell’, vincitrice indisturbata dello scudettoseconda stella. La LegaA ha appena decretato il capitano nerazzurro come il vincitorecategoria. L’attaccante argentino quest’anno, come non mai, si è distinto per il suo apporto in campo, per la stoffa da leadersuae per i numeri che hanno agevolato la cavalcata verso il tricolore.la ciliegina sulla torta stellata dell’PLURI PREMIATI –, dopo il trofeoSupercoppa Italiana, dello scudetto e il primo posto nella classifica cannonieri, adesso può vantare anche il riconoscimento diA.