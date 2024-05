Laterza - accusa | anche la tentata manomissione della caldaia per costringere l’ex ad incontrarl - arrestato Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nella scorsa nottata iStazione dihannoin flagranza di reato un quarantatreenne del posto, presunto responsabile di resistenza a P.U. ed atti persecutori perpetrati danno delconvivente, una giovane donna anch’essa del posto. La vicenda è in realtà l’ultimo episodio di una serie di condotte violente e vessatorie nei confrontivittima da parte quarantatreenne che già in passato si sarebbe reso responsabile di fatti analoghi, verificatisinella scorsa nottata, allorquando l’uomo si sarebbe recato nei pressi dell’abitazionedonna cercando a tutti i costi, con atteggiamento molesto ed in evidente stato di alterazione psicofisica, di avere un contatto o quanto meno un colloquio conconvivente, arrivando addirittura a cercare di manomettere ladell’abitazionedonna pur di spingerla ad uscire di casa.