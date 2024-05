L’Atalanta vince l’Europa League | l’ex calciatore Stromberg impazzisce | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2024)ha fatto impazzire milioni di tifosi e sul web è diventato virale ildell’esultanza delGlenn. Il club nerazzurro è stato protagonista di una vera e propria impresa a Dublino in finale di Europa: la gara contro il Leverkusen si è conclusa sul 3-0 e il club nerazzurro ha alzato il primo trofeo europeo della sua storia. Glennè un exsvedese classe 1960.centrocampista ha indossato la maglia deldal 1984 al 1992 totalizzando 185 presenze e 15 gol in Serie A e 34 presenze e 3 reti in Serie B. L’esultanza perLa partita contro il Leverkusen ha regalato grandissime emozioni. Per l’occasionecentrocampista ha tirato fuori dall’armadio una maglia delha documentato la notte trascorsa al fianco della squadra:si è lasciato andare ad un’esultanza scatenata per la vittoria del trofeo.